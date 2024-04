'Govorijo nam o Hipokratovi zaprisegi, ki jo mi živimo vsak dan' 24ur.com Zdravnice in zdravniki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec so v javnem pismu opozorili, da je zdravnikov premalo, da bi lahko opravili vse predvidene obravnave in posege. "K sreči je danes večina slovenskih zdravnikov ZA javno zdravstvo, ker nam je humanost prioriteta in velika vrednota. Zavlačevanje vlade je zato nesprejemljivo in vedno bolj je jasno, da si rešitve za javno zdravstvo v resnici ne ...

Sorodno









Omenjeni Slovenj Gradec

ustavno sodišče Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Robert Golob

Milan Zver

Frančišek Verk