Umrl je John Barth, velikan ameriške postmodernistične književnosti RTV Slovenija Umrl je postmodernistični pisatelj John Barth, erudit, ki je v svojih kompleksnih romanih z veliko mero humorja tematiziral umetnost pisanja in literaturo; bil je del generacije, ki je izzvala uveljavljene standarde jezika in zgodbe. Dočakal je 93 let.

