KPK zaradi suma kršitve integritete v preiskavo Sama Logarja in Aleša Semeja N1 Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zoper predsednika nadzornikov Istrabenz Turizma Sama Logarja in predsednika uprave te družbe Aleša Semejo uvedla postopek preiskave zaradi suma kršitve integritete. Ta se nanaša na nočitve v hotelih Lifeclass oziroma njihovo odobritev po nižji ceni, so sporočili iz KPK.

