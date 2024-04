Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je ob 75. obletnici ustanovitve Nata danes dejal, da je zavezništvo večje in močnejše kot kdaj koli prej. Poudaril je tudi, da so ZDA in Evropa v Natu skupaj močnejši. Zunanja ministrica Tanja Fajon pa je na slovesnosti v Bruslju Nato označila za zavezništvo vrednot, ki nam daje varnost in stabilnost.