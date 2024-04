V Bruslju slovesno ob 75. obletnici: “ZDA in Evropa so v Natu skupaj močnejše” N1 V Bruslju je slovesno ob 75. obletnici ustanovitve zavezništva Nata. Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg je izpostavil pomen čezatlantskega zavezništva. Evropa po njegovih besedah potrebuje Ameriko za svojo varnost. V Bruslju je tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je Nato označila za zavezništvo vrednot, ki nam daje varnost in stabilnost.

Sorodno

























Omenjeni Tanja Fajon

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Janez Janša

Robert Golob

Matej Arčon

Milan Zver