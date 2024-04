Na Univerzi v Salernu bodo študirali slovensko skupino Laibach 24ur.com Univerza v Salernu bo še ta mesec začela izvajati predmet, posvečen slovenski skupini Laibach ter njenemu prispevku k slovenski, balkanski, evropski in svetovni kulturi. Predmet bodo poučevali na oddelku za znanosti o kulturni dediščini, in sicer v okviru magistrskega študija uprizoritvenih umetnosti in multimedijskih produkcij.

