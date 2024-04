Laibach "niso imeli pojma" o uvedbi predmeta o njih na Univerzi v Salernu RTV Slovenija Univerza v Salernu v Italiji uvaja predmet, posvečen zasedbi Laibach, v okviru katerega bodo študentje razčlenjevali zgodovino Laibach in širšega kolektiva Neue Slowenische Kunst. Laibach so za to novost tudi sami izvedeli iz medijev, so povedali za MMC.

Sorodno