Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, socialdemokrat po prepričanju, je v ponedeljek obiskal Gorenjsko, beseda pa je tekla tudi o prenovi zakonodaje, v kateri so opredeljeni načini sobodajalstva. »Dežela kranjska nima lepšga kraja, ko je z okolšno ta, podoba raja,« je o teh krajih pisal France Prešeren in danes ti živijo predvsem od turizma.