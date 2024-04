Kaj se bo zgodilo z dvojico, če trupla Danke ne bodo našli? Lokalec.si Ljubiša Božić, specialist sodne medicine in stalni sodni izvedenec, je povedal, da za obsodbo ni potrebno truplo, saj obstajajo drugi dokazi, navaja Informer. Od izginotja je sicer minilo že deset dni in neuradno naj bi truplo vmes preselili na drugo lokacijo. Po teh dneh zagotovo ne bodo mogli prepoznati vseh poškodb na telesu, a je pomembno vse, kar bodo videli: od odprtih poškodb do podkožnih s ...

