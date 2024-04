Včeraj je odjeknila tragična vest, da je pogrešana Danka Ilić iz Srbije mrtva. Ministrstvo za notranje zadeve je potrdilo, da so zaradi suma Dankinega uboja pridržali dva 50-letnika iz Bora. Prebivalci vasi Zlot pa so pretreseni nad dejanji soseda Dejana Dragijevića, ki je osumljen, da je skupaj s Srđanom Jankovićem ubil dveletno deklico. Njegov oče Rade še danes ne more verjeti, da sta storil ...