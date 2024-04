Boštjančič: V ozadju sprememb strategije upravljanja državnih naložb ni prodaja Pošte in Triglava Primorske novice V ozadju prekvalifikacije Pošte Slovenije in Zavarovalnice Triglav iz strateških v pomembni naložbi, ki jo prinaša osnutek prenovljene strategije upravljanja državnih naložb, niso težnje po prodaji obeh podjetij, zagotavlja finančni minister Klemen Boštjančič. Največ pomislekov v zvezi s tem imajo sindikati, te so danes predstavili tudi ministru.

Sorodno