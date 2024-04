Boštjančič pripravlja teren za privatizacijo Dnevnik Na ministrstvu za finance, ki ga vodi Klemen Boštjančič, so pripravili osnutek odloka o strategiji upravljanja naložb države, ki ga bodo morali na koncu potrditi še poslanci državnega zbora. V njem so med drugim Pošto Slovenije in Zavarovalnico...

Sorodno