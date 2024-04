Cedevita Olimpija opravila nalogo. Potrjena širitev lige, Krka ne bo izpadla. Sportal Klubi v ligi ABA ta konec tedna igrajo zadnji krog rednega dela. Cedevita Olimpija je v troboju za četrto mesto – to v končnici prinaša prednost domačega terena – z Zadrom in Mego. Svoj del naloge je opravila: Cibono je premagala s 97:72. Prvi strelec tekme je bil Aleksander Šaškov z 20 točkami. Krka bo v soboto za slovo od mednarodnega tekmovanja za to sezono igrala z Borcem, tekma pa ne bo več ...

