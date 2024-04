Pirova zmaga Cedevite Olimpije, poraz Krke, ki pa ni usoden Sportal Klubi v ligi ABA so odigrali zadnji krog rednega dela. Cedevita Olimpija je v troboju za četrto mesto Cibono premagala s 97:72, a je zmagala tudi Mega in ostala četrta. Prednost domačega igrišča v četrtfinalnem dvoboju na dve zmagi med Mego in Olimpijo bo tako imela srbska ekipa. Krka je mednarodno sezono končala s še enim porazom, Borac je bil boljši 101:83, a Novomeščani ostajajo v prvi ligi ABA...

Sorodno







Omenjeni Cedevida Olimpija

Cibona

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Janez Janša

Luka Dončić

Milan Kučan

Robert Golob