Zaradi del ta vikend oviranih več delov avtocestnega omrežja Lokalec.si Ta vikend bo promet zaradi vzdrževalnih in obnovitvenih del oviran na več delih avtocestnega omrežja, zato je pričakovati zastoje, opozarjajo v Darsu. Vzdrževalni posegi bodo potekali na delih primorske, štajerske in dolenjske avtoceste. Na primorski avtocesti bo zaradi nujnega popravila vozišča od sobote od 12. ure do nedelje do 20. ure promet med Brezovico in Vrhniko proti Kopru v dolžini pribli ...

