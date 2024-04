S prvimi (zares) toplimi dnevi so prišli tudi prvi večji zastoji na primorski avtocesti. Zakaj? Na dan, ko je bilo pričakovati, da si bodo številni zaželeli obiska obale, so na cesti potekala dela. Nekateri vidni predstavniki javnosti so razočarano ugotovili, da “jutri” ne bo bolje. Vse dokler bo na oblasti vlada Roberta Goloba, ki se je zarotila proti razvoju cestne infrastrukture. “Berem, d ...