V zadnjih 24 urah so pomurski policisti obravnavali sedem prometnih nesreč, 11 kaznivih dejanj, dve kršitvi javnega reda in miru, poškodbo vozila na parkirišču, povoženje divjadi in zaseg vozila. Pet prometnih nesreč se je končalo z gmotno škodo, dve nesreči pa z lahkimi poškodbami.