V Pomurju več kršitev javnega reda in miru Vestnik Pomurski policisti so v preteklem dnevu obravnavali štiri prometne nesreče, v katerih se je en udeleženec lažje poškodoval, dve kaznivi dejanji tatvine, osem kršitev javnega reda in miru ter tri povoženja divjadi.





