Hokejisti New York Rangers so v pretekli noči v ligi NHL premagali Detroit Red Wings s 4:3 in povečali prednost na vrhu metropolitanske divizije, vzhodne konference in lige nasploh. S 108 točkami s 77 tekem so trdno na mestih, ki vodijo v končnico, medtem ko bo Detroit v naslednjih dneh še iskal potrebne točke za igranje v drugem delu sezone.



