Anže Kopitar in Los Angeles Kings pričakujejo močni Vancouver Sportal Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so se po dveh zaporednih zmagah nad Seattlom in San Josejem utrdili na osmem mestu zahodne konference, ki še zadnje vodi v končnico lige NHL. Pred devetim St. Louisom imajo sedem točk prednosti, v nedeljo zjutraj po slovenskem času (4.00) pa se bodo na domačem ledu spopadli še v Vancouver Canucks.

