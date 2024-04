Tragedija v bližini Kidričeva: Mamica štirih otrok umrla nasilne smrti Lokalec.si Poročali smo, da so včeraj, okoli 18.20, bili mariborski policisti obveščeni o tem, da je sprehajalka v bližini Kidričevega naletela na mrtvo osebo. Na kraj so bili nemudoma napoteni policisti. V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da gre za 33-letno žensko iz okolice Ptuja, ki je umrla nasilne smrti, so sporočili policisti. Neuradno smo iz virov, ki so družino poznali, izvedeli, da gre za pogrešano ...

