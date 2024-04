Zločin, ki je pretresel Slovenijo: zahrbtni mož 33-letno ženo pripeljal do svoje ljubice, ki jo je umorila Reporter Žensko, ki so jo v petek našli mrtvo v bližini Kidričevega, sta po ugotovitvah kriminalistov umorila njen mož in njegova prijateljica. Kot je danes povedal vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič, sta osumljena umora mož žrtve in njegova sodelavka,

Sorodno























































Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Vladimir Prebilič

Primož Roglič

Manca Košir