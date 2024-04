Vodja humanitarne službe: izraelska vojna je prerasla v izdajo človečnosti N1 Vodja humanitarne službe Združenih narodov Martin Griffiths je v New Yorku opozoril, da je izraelska vojna proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas v Gazi prerasla v izdajo človečnosti. Pozval je k nujnemu ukrepanju za končanje vojne. Nova pogajanja za dosego prekinitve ognja in izpustitve talcev v Gazi bodo konec tedna potekala v Kairu, kamor prihaja tudi Hamas. Medtem je sicer libanonsk ...

