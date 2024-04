Je Slovenija na dobri poti, da prizna neodvisnost Palestine? 24ur.com Bo Slovenija sledila Španiji, ki je napovedala, da bi lahko do julija priznala neodvisnost Palestine? Že šest mesecev je minilo, odkar se je Izrael na napad Hamasa silovito odzval z ofenzivo na Gazo, ki je po podatkih palestinske strani vzela že več kot 33 tisoč življenj. In kot pravi izraelski premier Benjamin Netanjahu, "le še korak nas loči do zmage v vojni, ki nam je prinesla številne uspehe"...

Sorodno