Rokometašem Kopra četrto mesto na zaključnem pokalnem turnirju Primorske novice Rokometaši Krke so na zaključnem turnirju slovenskega pokala v Trebnjem osvojili končno tretje mesto, potem ko so v malem finalu premagali Koper s 25:20 (10:12). V finalu sta se pomerila Trimo Trebnje in Slovenj Gradec. Zmagal je Trimo s 35:28 (18:14) in prvič postal pokalni zmagovalec Slovenije.

