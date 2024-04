Trebanjci v prvem poizkusu do pokalne lovorike Dnevnik Rokometaši Trima Trebnja so na zaključnem pokalnem turnirju pred svojimi navijači v finalu premagali Slovenj Gradec s 35:28 in se veselili prve lovorike v svoji 41-letni zgodovini. Tretje mesto je osvojila Krka, ki je bila s 25:20 boljša od Kopra.

