Berretini v Marakešu do osme turnirske zmage, Hurkaczu prva na pesku Sportal Italijan Matteo Berretini je na teniškem turnirju ATP 250 v Marakešu prišel do osme turnirske zmage. V velikem finalu je ugnal branilca naslova Španca Roberta Carballesa Baeno s 7:5 in 6:2. Poljski teniški igralec Hubert Hurkacz pa je zmagovalec turnirja serije ATP 250 v Estorilu na Portugalskem z denarnim skladom 651.865 evrov.

