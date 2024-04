Hurkacz v Estorilu osvojil prvi turnir na peščeni podlagi RTV Slovenija Hubert Hurkacz je zmagovalec turnirja serije ATP 250 v Estorilu. V finalu je osmi igralec sveta s 6:3 in 6:4 po uri in 27 minutah ugnal Pedra Martineza in osvojil prvo turnirsko zmago na pesku.

