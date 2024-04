Posegi v vodotoke vplivajo na ribje populacije Dnevnik Ribiška zveza Slovenije je v okviru sejma lovstva, ribištva in aktivnosti v naravi opozorila na vpliv posegov v vodotoke na ribje populacije. Čezmerni posegi v vodotoke so lahko dolgoročno bolj škodljivi od poplav, so poudarili v zvezi. Spomnili so,...

Sorodno







Najbolj brano Osebe dneva Tim Gajser

Robert Golob

Nika Križnar

Janez Janša

Luka Dončić