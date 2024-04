Včeraj je v Gornji Radgoni zaprl vrata 13. sejem lovstva in ribištva ter aktivnosti v naravi. Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec je ob zaključku sejma med drugim dejal, da so iz sejma naredili veliko zgodbo predvsem ob podpori Lovske zveze Slovenije, Ribiške zveze Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter zvestih razstavljavcev. “Sejma lova in ribolova ne orga ...