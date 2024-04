Danes smo se zbrali, da izkažemo solidarnost v boju Palestink in Palestincev. Z grozoto opazujemo in v najmočnejšem smislu obsojamo genocidna dejanja Izraela. Ne smemo, in ne mislimo, biti pasivni. Še posebej ne, ko se politiki in predstavniki kapitala sprenevedajo glede genocida in okupacije, ki se dogaja s strani apartheidskega režima, ki ima slepo podporo in financiranje s strani Evrope in ZDA - naših...