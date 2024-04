Romi po vsem svetu bodo danes obeležili svoj dan. V Londonu so namreč 8. aprila 1971 organizirali svoj prvi svetovni kongres. "Na ta dan opozarjamo na izzive, s katerimi se srečujejo Romi in širša družba," je za STA dejal Jožek Horvat Muc iz Zveze Romov Slovenje. Dan so sicer obeležili z osrednjo prireditvijo, ki je bila v soboto.