Kako »Danes je dan« zveni iz ust romskih otrok Radio Ognjišče Romi po vsem svetu so te dni obeležili svoj dan. V Londonu so namreč 8. aprila 1971 organizirali svoj prvi svetovni kongres. Ta dan je priložnost, da opozorijo na izzive, s katerimi se srečujejo sami in širša družba.



