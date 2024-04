Na škofjeloškem streljanje, policisti našli truplo Primorske novice Policisti so bili popoldne obveščeni o streljanju na širšem območju Škofje Loke. V gozdu so našli truplo moškega, za katerega so ugotovili, da je umrl nasilne smrti. V zvezi s tem so eni osebi odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

