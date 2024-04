V nesreči umrla 67-letna voznica traktorja 24ur.com V nesreči s traktorjem, ki se je v ponedeljek dopoldne zgodila na območju Moravč, je umrla 67-letna ženska. Po do sedaj zbranih obvestilih je na dovozni cesti zapeljala čez rob, traktor se je na strmem pobočju večkrat prevrnil in jo pokopal pod seboj. Reševalci so bili nemočni.

