Blizu 23.000 prijavljenih za vpis v srednje šole Dnevnik Do roka za prijavo za vpis novincev v srednje šole za šolsko leto 2024/2025, to je do 2. aprila, se je na 26.066 razpisanih prostih mest po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje prijavilo skupaj 22.976 kandidatov. Kandidati imajo možnost,...

