V srednje šole vpisanih skoraj 23.000 učencev. Vse več zanimanja za nižje poklicno izobraževanje. RTV Slovenija Do 2. aprila, ko je potekel rok za prijavo za vpis novincev v srednje šole za šolsko leto 2024/2025, se je na 26. 066 prostih mest po začasnih podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje prijavilo 22. 976 kandidatov. Do 23. aprila lahko prenesejo vlogo.

Sorodno







Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Vladimir Prebilič

Matej Arčon

Primož Roglič