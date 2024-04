“Mislim, da nima on težav pri sodelovanju z ženskami, mislim, da on absolutno ne ločuje ljudi po spolu. Nikoli nisem imela občutka, da bi bil kakorkoli tukaj opredeljen za eno ali pa za drugo.” PORTAL PLUS Urška Klakočar Zupančič je pri Marcelu spregovorila o težavah Svobode pri iskanju kandidatov za evropske volitve in odhajanju žensk iz najožjega kroga sodelavcev predsednika vlade, njegovem splošnem odnosu do žensk. (Vir: TVSLO1)

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janja Garnbret

Tatjana Bobnar

Tanja Fajon