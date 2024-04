Urša Klakočar Zupančič in Tanja Fajon sprejeli podpisnike peticije Poziv za Palestino SiOL.net Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in zunanja ministrica Tanja Fajon sta danes sprejeli podpisnike peticije Poziv za Palestino, ki so povezani v civilno iniciativo. Sogovorniki so izmenjali poglede na bližnjevzhodni konflikt, pri čemer so podpisniki slovenski politični vrh pozvali k odločnejšemu ukrepanju.

