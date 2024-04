Po tem, ko se je na spletu pojavil komentar, da se bo nekaj podobnega, kot se je zgodilo v osnovni šoli na Finskem, zgodilo tudi v eni od slovenskih šol, je policija stopila v stik s šolami. Številne šole so starše otrok že obvestile o grožnji in opisale, kakšne ukrepe bodo v povezavi s tem sprejele. Okrožnico s smernicami je šolam poslalo tudi pristojno ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Vo ...