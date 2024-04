Policija: Ocenjujemo, da razlogov za paniko ni, ostanite mirni 24ur.com Je Policija z opozorilom o možnem strelskem pohodu v šolah prestrašila učence, učitelje in starše? To Policiji očita predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič. Je minister za izobraževanje ravnatelje prepustil "samim sebi" in jim naložil breme odgovornosti za ukrepe? Kakšna so zadnja navodila Policije, kaj svetuje?

