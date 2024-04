Šok! Slovenskemu športnemu zvezdniku zaradi incidenta grozi konec kariere, tu so podrobnosti ... Ekipa Na Hrvaškem odmeva rokometni incident, katerega glavni akter je 37-letni slovenski rokometaš Marko Bezjak. Ta je na nedeljskem derbiju med Nexejem iz Našic in Zagrebom ob odhodu s parketa celo udaril in poškodoval delegata na srečanju. Grozi mu celo konec kariere.



