Marjetka in Raay pred podvigom: Spektakel z ljubeznijo bo združil številne talente 24ur.com Med tem, ko se mi s predizbori že pripravljamo na deseto sezono šova Slovenija ima talent, se Marjetka in Raay, pipravljata na svoj veliki glasbeni Spektakel z ljubeznijo. Kako je to dvoje povezano? V Dvorani Tabor in Hali Tivoli si bodo z Maraayo in ostalimi glasbenimi gosti pred več tisočglavo množico oder delili tudi talenti iz naših šovov Slovenija ima talent, tudi jubilejnega, kar je morda ...

