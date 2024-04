V nesreči na viaduktu Črni Kal huje poškodovan voznik kombija RTV Slovenija Zaradi hude prometne nesreče na viaduktu Črni Kal, ki se je zgodila okoli 17. 30 in v kateri so bila udeležena štiri vozila, je bila dobre štiri ure zaprta primorska avtocesta med priključkoma Črni Kal in Kastelec proti Ljubljani. Zdaj je znova prevozna.

Sorodno