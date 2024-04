Grozljivka na viaduktu Črni kal, moški ostal ujet v vozilu Lokalec.si Primorska avtocesta med priključkoma Črni Kal in Kastelec proti Ljubljani je bila včeraj po več urah ponovno odprta. Avtocesta je bila zaprta zaradi odstranjevanja posledic hude prometne nesreče, ki se je na viaduktu Črni kal zgodila okoli 17.30 in v kateri so bila udeležena štiri vozila. Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Koper, se je na avtocesti zaradi okvare ustavilo tovorno vozilo s ...

