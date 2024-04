Slovenke so si po pravi drami zagotovile paralimpijsko vozovnico Sportal Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede se je uvrstila na paralimpijske igre. V odločilni tekmi, finalu kvalifikacijskega turnirja na Kitajskem, je po dramatični končnici in petih nizih s 3:2 premagala Iran. Slovenske odbojkarice bodo četrtič igrale na paralimpijskih igrah, prvič po letu 2012, so sporočili iz Zveze za šport invalidov Slovenije - slovenskega paralimpijskega komiteja

