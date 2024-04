Slovenska reprezentanca v odbojki sede se je pod vodstvom selektorja Simona Božiča uvrstila na paraolimpijske igre v Pariz. Na odločilni tekmi, finalu kvalifikacijskega turnirja na Kitajskem, je po petih nizih s 3:2 premagala Iran. Četrti nastop na paraolimpijskih igrah, prvi po letu 2012, so Sloveniji priigrale tudi nekatere Štajerke. To so povratnica v reprezentanco, Zrečanka Saša Kotnik Hren, C ...