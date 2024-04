Mariborski policisti prejeli 281 klicev na pomoč Lokalec.si Mariborski operativno-komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel 281 klicev, med temi 107 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje Policije. V opisanem času so obravnavali tudi:

– 16 kaznivih dejanj,

– 17 prometnih nesreč I. kategorije,

– 2 prometni nesreči II. kategorije,

– 2 vozili sta bili zaseženi voznikoma,

– 13 prijav kršitev javnega reda in miru, od ...

