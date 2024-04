Poslanke in poslanci so na seji odbora zdravstvo v Državnem zboru obravnavali predlog za razpis posvetovalnega referenduma evtanaziji. Poslanci SDS so do referenduma kritični, saj menijo, da gre za ideološki in politični motiv, ne gre pa za strokovno. Poudarjajo tudi, da bi bil referendum protiustaven, saj je nedotakljivost človeškega življenja temeljna ustavna pravica. Na včerajšnjem odboru za zd ...