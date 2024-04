210. dopisna seja Vlade Republike Slovenije Vlada RS Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s seznamom upravičencev do petega sklopa predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih v poplavah in plazovih avgusta 2023, in opredelila javnofinančno porabo v prihodnjem triletnem obdobju, ki predvideva postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja. Seznanila se je tudi z izjavo predsednikov vlad o razmerah na Bližnjem vzhodu.

